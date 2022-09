I dieci centrocampisti dal valore più alto: solo tre in Serie A, uno è Barella

L'inizio di stagione non è stato di certo come da aspettative. Nicolò Barella avrebbe potuto far di meglio, così come tutta l'Inter, ed è il primo a saperlo. Questo però non pregiudica l'opinione che Simone Inzaghi, i tifosi nerazzurri e non solo hanno di lui. Il numero 23, infatti, è stato inserito da Transfermarkt nella lista dei dieci centrocampisti più preziosi in giro per il mondo, al sesto posto, davanti a colleghi di fama internazionale. Nelle prossime schede la classifica completa con il dettaglio delle valutazioni.