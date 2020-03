Inter, per Icardi c’è margine per un motivo. E il club valuta un ottimo profilo in mediana

Coronavirus permettendo, sarà un’estate molto calda in casa Inter in ottica calciomercato. Il club nerazzurro ha infatti diversi affari in sospeso, sia in entrata che in uscita, e conta di rinforzare ancora di più l’organico a disposizione di Antonio Conte. Calciomercato.com ha risposto ad alcune domande dei tifosi nerazzurri, cominciando dalla possibilità di uno scambio Tolisso-Perisic con il Bayern Monaco: “Al momento è una possibilità che l’Inter sta valutando. Non è detto che sia vincolata all’operazione Perisic perché il Bayern vive un momento di riflessione sui riscatti e gli acquisti. Mentre Tolisso è un’opportunità su cui l’Inter sta ancora facendo le sue considerazioni”.