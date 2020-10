Inarrestabile Lukaku: in testa un’idea affascinante, può far meglio di Ronaldo e Milito

Inarrestabile Lukaku: l’attaccante dell’Inter è andato a segno anche contro il Genoa, salendo così a quota 5 centri in campionato e 7 in stagione in 6 partite ufficiali con la maglia nerazzurra, a cui aggiungere i 3 realizzati con il Belgio. Già tagliato il traguardo della doppia cifra, a ottobre non ancora concluso: una vera e propria macchina da gol, elemento imprescindibile per Antonio Conte e per il ct Martinez. Statistiche in continuo aggiornamento e traguardi sempre più prestigiosi nel mirino, come scrive il Corriere dello Sport:

“Nelle ultime tre partite dell’Inter ha segnato solo lui, Romelu Lukaku, l’uomo di Conte, l’acquisto per il quale il tecnico si è speso anima e corpo nell’estate 2019. […] In nerazzurro Lukaku è a quota 41 gol in 57 incontri: numeri impressionanti che giustificano ampiamente l’investimento da 65 milioni più 10 di bonus pagabili in 5 rate. Nell’ultima settimana contro il Milan, il Borussia Mönchengladbach e contro il Genoa il cartellino lo ha timbrato sempre lui“.

TRAGUARDO RECORD – “A fine ottobre è già in doppia cifra e in testa ha un’idea che lo affascina tremendamente: arrivare per la seconda annata di fila oltre quota 30 centri (sono stati 34 nel 2019-20). All’Inter non è riuscito neppure a Ronaldo, Ibrahimovic, Milito o Eto’o. Un dato non da poco“.