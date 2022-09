Inter, domani incontro Inzaghi-dirigenza. Lukaku mette la Roma nel mirino. Calhanoglu…

Dopo la sconfitta con l'Udinese, l'Inter oggi è tornata ad allenarsi ad Appiano Gentile. Causa nazionali, solo otto gli elementi agli ordini di Simone Inzaghi, che domani, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, incontrerà la dirigenza per fare il punto della situazione in un momento particolarmente delicato. "Gli unici a disposizione del tecnico, vale a dire Cordaz, Handanovic, D’Ambrosio, Darmian, Gagliardini e Mkhitaryan, hanno svolto soprattutto esercizi sul campo. A parte invece i due acciaccati, Lukaku e Calhanoglu, che proseguono con il recupero dai rispettivi infortuni secondo le tappe fissate dallo staff medico".