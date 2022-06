Anche in Inghilterra confermano: Bastoni non vuole lasciare l’Inter. Tottenham disposto a…

Dopo la notizia del Corriere dello Sport, anche in Inghilterra confermano la volontà del giocatore di rimanere all'Inter

Dopo la notizia del Corriere dello Sport relativa al rifiuto di Alessandro Bastoni di lasciare l'Inter per raggiungere Conte al Tottenham, arrivano importanti conferme anche dall'Inghilterra. Secondo quanto riporta Football London, gli Spurs non avrebbero problemi a soddisfare le richieste dell'Inter (si parla di 51 milioni di sterline) e del giocatore. "Il problema è convincere Bastoni a lasciare un club di cui è molto contento. Il giocatore vuole tornare a giocare per Conte un giorno, ma non è ancora convinto che sia il momento giusto lasciare l'Italia per andare in Premier League".