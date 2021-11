Insigne, l’Inter fiuta affare a zero. Stallo col Napoli, situazione favorevole per Marotta

L'attaccante del Napoli non ha ancora rinnovato e l'Inter lo segue da tempo e potrebbe accelerare e portarlo gratis a Milano

Il nome di Lorenzo Insigne non è sparito dai radar dell'Inter. L'attaccante del Napoli è in scadenza di contratto e il club nerazzurro segue con attenzione le vicende relative al suo futuro. "Il calciatore resterebbe nella squadra della sua città ma a determinate condizioni. Tra queste ci sarebbe anche la richiesta di un bonus alla firma, da circa 7 milioni di euro. La proposta di Aurelio De Laurentiis è di un quinquennale da 4,6 milioni di euro e già qui il discorso è arenato. La seconda parte in causa è, appunto, il presidente azzurro".

"La fase di stallo mette prepotentemente in gioco il terzo protagonista, ovvero l’Inter. Club che già in estate, nel provare a rimpiazzare Lukaku, aveva fatto un tentativo per il fantasista azzurro. Non se ne fece nulla, anche perché la scadenza di contratto distava un anno e le richieste del Napoli erano eccessive per le casse nerazzurre. Più il tempo passa, più la situazione diventa favorevole per Marotta e Ausilio: due che con i parametri zero ci sanno fare alla grande. Si pensi, solo considerando il recente passato, a Christian Eriksen (non arrivato gratis perché "anticipato" di sei mesi) e Hakan Calhanoglu", riporta La Gazzetta dello Sport