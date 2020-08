Inter, quale futuro per Antonio Conte? Sky: “Le sue intenzioni sembrano far pensare a…”

Oggi tutti concentrati sull’Europa League, con l’obiettivo di riportare nella bacheca dell’Inter un trofeo prestigioso. Poi, il futuro. Quello di Antonio Conte, la cui permanenza sulla panchina nerazzurra il prossimo anno non è certa al 100%, soprattutto dopo il duro sfogo del tecnico a Bergamo. Ma quale futuro per l’ex ct e l’Inter? Lo spiega così Sky Sport: “Lo sfogo dopo l’epilogo del campionato ha fatto discutere, nel futuro del club nerazzurro ci sarà ancora Antonio Conte? L’allenatore salentino ha parlato con Zhang, ma il confronto vero e proprio si avrà solo al termine della stagione: prima c’è da raggiungere l’obiettivo Europa League. Le intenzioni dell’ex Ct (“ho un progetto triennale con l’Inter”) sembrano far pensare a una permanenza, ma ricomporre la frattura non sarà facile“.