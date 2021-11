Dzeko, Lautaro e non solo: Inzaghi, 10 vie per l’Inter ancora da scudetto

Focus della Gazzetta dello Sport sull'Inter di Inzaghi e in particolare sulle vie per trovare la rete dei nerazzurri

In quattro, hanno realizzato oltre il 50% dei gol totali dell’Inter in campionato . Segnali molto incoraggianti per Simone Inzaghi, che nel prossimo turno di Serie A affronterà lo Spezia a San Siro: la sua Inter segna in ogni modo. Il focus della Gazzetta dello Sport di oggi è proprio sulle vie dei nerazzurri di trovare la rete.

L’Inter segna almeno un gol a partita dall’inizio del ritorno 2020-21: sono 33 di fila, è record di sempre. Una vera e propria macchina da gol che trova la rete in 10 modi diversi, come evidenzia La Gazzetta: col tiro da fuori (vedi Calhanoglu col Venezia per esempio); su punizione (il destro di Calhanoglu, ma anche il mancino di Dimarco che ha già colpito contro la Sampdoria); con i colpi di testa (di Dzeko in particolare); con l’opportunismo (di Dzeko e Lautaro, in particolare si ricorda il gol del bosniaco contro la Juve dopo la traversa di Calhanoglu); in acrobazia (il destro al volo di Lautaro con l’Atalanta); in contropiede (con il Napoli, la fuga di Correa e l’assist a Lautaro); su schema laterale (come a Verona, nel primo gol in trasferta della stagione di Lautaro su spizzata di Dzeko); con la pressione alta (come ha fatto D’Ambrosio ad Empoli con l’anticipo sull’avversario); con gli inserimenti (dei centrocampisti, Barella su tutti); e infine con i calci d’angolo (sempre Calha e Dimarco alla battuta, va ricordato che il primo gol dell’era Inzaghi, infatti, è arrivato proprio su angolo con incursione di Skriniar).