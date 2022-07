Le novità dell’Inter 2.0 di Inzaghi: nella testa del tecnico era già una tentazione

Prima amichevole estiva per l'Inter e tante indicazioni per Simone Inzaghi. Rispetto alla passata stagione, il tecnico nerazzurro ha al suo arco tante frecce da sfruttare, soprattutto a partita in corso. C'è spazio anche per l'inserimento del trequartista e in questo momento il giocatore designato per quel ruolo è il Tucu Correa. "Chi si aspettava un assaggio delle novità che Inzaghi vuole inserire nella sua Inter 2.0, non è rimasto deluso. Nel laboratorio di Appiano Gentile, l’ipotesi trequartista puro sembra farsi sempre più largo nella corsa a un piano B per la nuova stagione. D’accordo, mancano ancora i titolarissimi ma non è detto che nel 3-4-1-2 sia poi Calhanoglu l’unico a dover operare tra le linee alle spalle della Lu-La", si legge sulla Gazzetta dello Sport.