Sky – Inter, almeno 7 ‘casi’ da risolvere: da Gosens a Dzeko. Il rinnovo di Skriniar…

Da Skriniar e Gosens a Dzeko, sono almeno 7 i ‘casi’ da risolvere in casa Inter in chiave mercato: ecco gli aggiornamenti da Sky

Alessandro Cosattini

I ‘casi’ da risolvere in casa Inter in chiave mercato. Dai giocatori in scadenza di contratto a chi è in cerca di maggior spazio. Sky Sport menziona in particolare 7 giocatori, con Milan Skriniar che sicuramente rappresenta la priorità al momento vista la scadenza al 30 giugno 2023 e la sua importanza nella rosa di Simone Inzaghi.

Il rinnovo di Skriniar — “Tra i giocatori in scadenza, Milan Skriniar merita un capitolo a parte. L'Inter lo ha blindato la scorsa estate, respingendo gli assalti del Paris Saint Germain, e da tempo sta cercando l'accordo per il rinnovo. I nerazzurri hanno offerto 6 milioni netti a stagione, tetto massimo che il club può raggiungere in questo momento. Si attende una risposta da parte del giocatore, magari a gennaio”, spiega il sito di Sky sul difensore.

Gli altri 'casi' dell'Inter — Il focus di Sky si sposta poi sugli altri calciatori sotto contratto fino al 30 giugno 2023: “Da Handanovic e D'Ambrosio (considerati importanti per lo spogliatoio) fino a De Vrij, ma non solo. È lunghissima la lista dei giocatori nerazzurri che hanno un contratto in scadenza a giugno 2023. Tra questi c'è anche Edin Dzeko che gode della massima fiducia del club e dello staff tecnico”, si legge. E, infine, “resta da capire il futuro di Robin Gosens e Roberto Gagliardini che potrebbero lasciare l'Inter di fronte a un'offerta considerata congrua da parte del club", conclude il sito.

(Fonte: SS24)