Inter, addio ai cileni: su Vidal c’è un solo dubbio. Sanchez verso una sua ex

Il punto sul futuro dei due calciatori ormai ai saluti con il club nerazzurro dopo la gara di domenica con la Sampdoria

Tra coloro che saluteranno l'Inter al termine della stagione ci sono ormai sicuramente i due cileni Arturo Vidal e Alexis Sanchez. Il club nerazzurro punta ad abbassare il monte ingaggi e con questo doppio divorzio riuscirebbe anche ad abbassare l'età media della rosa. Questo il punto sul futuro di Vidal dal tg di Sport Mediaset: "L'ex giocatore di Juventus e Barcellona, fortemente voluto da Conte in nerazzurro, ha due offerte: una dal Flamengo e l'altra dal Colo Colo. Rimane da capire se l'Inter potrà monetizzare il suo addio o dovrà lasciarlo andare a zero".

Molto simile anche la situazione del Nino Maravilla, ottimo rincalzo e quasi mai prima scelta in nerazzurro. "Sanchez avrebbe gradito più considerazione da Inzaghi, anche se rimane nel cuore il sigillo in extremis in Supercoppa contro la Juventus. L'offerta più concreta è degli argentini del River Plate. Si tratterebbe di un ritorno e di un avvicinamento a casa", spiegano i colleghi.