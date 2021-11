Inter, Vecino scontento: via a gennaio? Il suo addio apre le porte a questo colpo

Un interessante scenario di mercato per l'Inter raccontato da Calciomercato.com: può arrivare questo giocatore se parte Vecino

Direttamente dal ritiro dell'Uruguay, Matias Vecino non ha nascosto la sua delusione per lo scarso impiego di questa stagione. "Nell’Inter, negli ultimi mesi, sto vivendo una situazione che non era quella che mi aspettavo di vivere all’inizio dell’anno quando ho parlato con l’allenatore e con il club. Bisogna sempre rispettare le decisioni che prendono gli allenatori, restare concentrati, allenarsi al massimo e farsi trovare disponibili quando il tecnico e la tua squadra hanno bisogno di te. Come dicevo prima, sono momenti, a volti positivi, a volte negativi. È chiaro che se dovesse durare troppo a lungo dovremo parlare per trovare una soluzione buona per tutti. Sempre col massimo rispetto". Parole che non hanno fatto piacere alla dirigenza dell'Inter, anzi. Il mercato di gennaio si avvicina e l'Inter è pronta a valutare offerte per l'ex Fiorentina. E, in caso di addio, occhio al possibile sostituto in nerazzurro.