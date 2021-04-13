ESCLUSIVA Alvarez: "Gasp voleva cambiare troppo. Inter, un sogno. Occhio a Thiago Almada: si vede che..."

L'Inter prosegue la propria marcia a testa bassa verso il traguardo scudetto, ma nel frattempo la dirigenza nerazzurra sta già programmando le prossime mosse di mercato: in un periodo difficile dal punto di vista economico diventa ancor più importante riuscire a scovare giovani di talento a costi contenuti, e i vertici interisti si stanno muovendo proprio in questa direzione. Una strategia già ben definita, come scrive La Gazzetta dello Sport: "Pressing alto, per non lasciare spazi alla concorrenza. Di questi tempi l'Inter scandaglia il mercato con la solita attenzione, anche se l'a.d. Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio aspettano il via libera di Zhang per entrare davvero in azione. Intanto mandano in confusione gli avversari".

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Stellina a scuola da Mutu

"Un esempio arriva dalla Romania, dove gli osservatori nerazzurri hanno individuato Olimpiu Morutan , 21 anni, centrocampista del FCSB Bucarest (ex Steaua). Il bello è che si è messo in luce con la rappresentativa Under 21 di Adrian Mutu, tant'è vero che Bayer Leverkusen e Hoffenheim hanno provato a bloccarlo. Ma hanno scoperto che gli interisti si erano già fatti avanti. Secondo i Becali costa venti milioni di euro: troppo per ora. Ma la partita è apertissima".

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Operazione alla Lautaro