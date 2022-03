Inter, ecco chi è Angileri. Ma i nerazzurri non sono convinti e preferiscono altro

Le radio sudamericane parlano di un interessamento dell'Inter per l'esterno del River Plate

"Partendo dalle certezze, Angileri è principalmente un terzino sinistro e proprio in caso di mancato rinnovo di Ivan Perisic potrebbe entrare in gioco lui, svincolato dal prossimo 1 luglio. Nel passato del 28enne ci sono però diverse apparizioni come esterno di centrocampo a sinistra e soprattutto si è saputo muovere anche a destra".

"È mancino e giocare a piede invertito non è la sua specialità, ma questi trascorsi delineano comunque un profilo versatile che tanto piace agli allenatori italiani. Insomma, i "pro" descrivono uno scenario in cui l'Inter può prendere a parametro zero un esterno fatto e finito per fare da vice a Robin Gosens, ma non mancano i "contro". Senza giri di parole: davvero conviene ai nerazzurri puntare su un 28enne fuori rosa al River Plate e senza trascorsi in Europa? Probabilmente no, ma forse è un'opzione che può restare come ultima spiaggia. L'impressione è che la casella possa essere occupata da profili più giovani e promettenti oppure da giocatori più navigati ma già pronti".