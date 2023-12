Inter: scudetto, stadio e società. I 6 motivi per cui il 2024 può essere un anno storico

L'EUROPA NON FA PIU' PAURA E nemmeno l'Europa dei grandi, dopo la finale di Istanbul contro il Manchester City, fa più paura come un tempo. L'Inter di Inzaghi, dopo essersela giocata alla pari con i nuovi campioni del mondo, è consapevole di poter sfidare chiunque. E, magari, di poter raggiungere un'altra finale. Questa volta con l'obiettivo di vincere la 4a Champions League della storia nerazzurra.

INZAGHI SULLE ORME DEI GRANDI Simone Inzaghi è al terzo anno alla guida dell'Inter e, dopo 4 trofei già vinti in nerazzurro (2 Coppa Italia e 2 Supercoppa Italiana), cerca il grande salto per entrare nell'olimpo dei grandi della storia dell'Inter e non solo. Vincere lo scudetto (ribadiamo, il 20°) e/o la Champions League lo proietterebbe di diritto nel Gotha dell'Inter.

CICLO DA GRANDE INTER Partiamo dall'arrivo di Beppe Marotta come amministratore delegato sport dell'Inter, nel dicembre del 2018: da allora, il club ha vinto 5 trofei (1 scudetto targato Conte, 2 Coppa Italia e 2 Supercoppa Italiana con Inzaghi) e ha collezionato due finali europee (quella di Europa League nel 2020 e quella di Champions League nel 2023). Insomma, un ciclo importante, che promette di portare altre coppe nella bacheca interista. Guardando indietro, vincendo quest'anno l'Inter potrebbe superare, come numero di trofei, la Grande Inter di Herrera (che si 'fermò' a 5 tra il 62-63 e il 68-69, quindi nello stesso arco temporale, anche se ebbe un percorso leggendario in Europa) e continuare ad avvicinare il ciclo Mancini-Mourinho, che tra il 2005 e il 2011 regalò ai nerazzurri ben 12 trofei.

SVOLTA STADIO? Il 2024 potrebbe essere l'anno in cui (finalmente) potrebbe definitivamente sbloccarsi la questione sul nuovo stadio. L'Inter, in attesa di novità sul fronte del vincolo su San Siro, porta avanti il progetto Rozzano, dove ha un diritto di prelazione (entro il 30 aprile) sull'acquisto del terreno di proprietà della famiglia Cabassi. Chissà che, a livello burocratico, entro fine anno il club non possa ricevere il via libera, per partire nel 2025 con i lavori e dare all'Inter una nuova casa a partire dalla stagione 2028-29.

SVOLTA SOCIETARIA? Infine, il 2024 potrebbe essere un anno storico anche sul fronte societario. Il futuro di Suning alla guida del club (acquistato nel 2016), infatti, è ancora tutto da scrivere. L'obiettivo di Zhang, diventato presidente nel 2018, è tenere il comando, rifinanziando l'attuale prestito che prevede la restituzione a Oaktree Capital Managment di circa 375 milioni di euro entro maggio. Una strada impervia, anche per la congiuntura economica sfavorevole, ma all'interno di un percorso tutt'altro che definito. Insomma, sia in caso di permanenza di Suning, sia in caso di passaggio di testimone, il 2024 sarà un anno di svolta, anche fuori dal campo.

