Inter, già ad Appiano i nazionali europei. Ecco il programma verso la Juventus

Simone Inzaghi ha riabbracciato parte dei calciatori impegnati in questi giorni con le proprie nazionali

Il tecnico nerazzurro attende ora che si completi verso la gara con la Juventus, come sottolinea la Gazzetta dello Sport: "Sono rientrati ad Appiano tutti i nazionali europei dell'Inter. Seduta di scarico per Barella, Bastoni, Calhanoglu, Dumfries, Perisic, Skriniar e Dzeko. Domattina atterra Correa, mentre soltanto in serata sono attesi i due cileni Sanchez e Vidal, delusi dopo l'eliminazione dal Mondiale della notte scorsa. Il primo allenamento a ranghi completi in vista della sfida di domenica in casa della Juve dunque Inzaghi potrà dirigerlo soltanto venerdì".