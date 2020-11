Sky – Inter, la Lula fa il suo. I centrocampisti mancano in zona gol. In attesa di Sensi

Chi incide di più all’Inter? Ovviamente la Lula. Lukaku e Lautaro Martinez sono i giocatori capaci di cambiare le gare nerazzurre e di incidere di più sul risultato delle partite. Questo non è bastato però ai nerazzurri per vincerne qualcuna in più.

Sono arrivate tre vittorie su 10 gare. I pareggi hanno pesato sul risultato finale della scorsa stagione e stanno pesando in questa. Pochi i giocatori che hanno inciso finora sulle reti nonostante il gioco di Conte porti i centrocampisti ad inserirsi in area.

Il trequartista dietro le punte è solitamente il giocatore che ispira l’attacco ma riesce a dare un apporto anche in termini di gol. In questo periodo è stato spesso Barella a rivestire quel ruolo, “anche se nella testa di Conte era Sensi che doveva ricoprirlo”, spiegano a Skysport. Ma di fatto l’ennesimo momento storto con gli infortuni, ha messo l’ex Sassuolo ko. Il centrocampista sta ancora lavorando con un programma specifico per recuperare e di recente anche l’allenatore nerazzurro ha parlato della sua situazione, sottolineando che i troppi infortuni stanno incidendo sulla sua esperienza all’Inter. Come era successo nella scorsa stagione. Sensi potrebbe tornare a disposizione già nella partita con il Torino, la prima dopo la pausa per le Nazionali.

Ma anche gli altri centrocampisti devono migliorare il loro rendimento in zona gol. Così come gli esterni. Perisic finora ha segnato un gol in Champions e uno in campionati, Hakimi uno. Brozovic e Gagliardini hanno segnato un gol a testa in campionato. D’Ambrosio tiene alta la bandiera della difesa: due i gol segnati dal terzino, entrambi in Serie A.

(Fonte: Skysport)