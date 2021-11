Inter, turnover (anche in difesa) arma in più: tour de force fino a Natale per sperare ancora

Un'arma in più, da qui fino a Natale. Una rosa intera su cui poter fare affidamento, per continuare a vincere e restare aggrappati al sogno

Un'arma in più per l'Inter, da qui fino a Natale. Una rosa intera su cui poter fare affidamento, per continuare a vincere e restare aggrappati al sogno scudetto. Se c'è una cosa che Simone Inzaghi ha capito in queste ultime partite è che può contare davvero su tutti. Anche in difesa, reparto meno coinvolto dal turnover in questo inizio di stagione. Dimarco, D'Ambrosio e Ranocchia, infatti, hanno dato ottime risposte: