Inter, quante armi per Inzaghi: nel motore benzina sufficiente per derby e scudetto

Il focus della Gazzetta dello Sport sulla profondità della rosa nerazzurra a disposizione di Inzaghi

Spiega la Gazzetta dello Sport: "L'Inter ha tante armi diverse nel proprio arsenale. Talmente tante, che alcune sono anche poco leggibili per gli avversari. Magari inaspettate, Inzaghi ha quattro «dodicesimi» ideali per cambiare le partite: Correa e Sanchez in attacco a seconda che si debba conservare o affondare, Vidal a centrocampo per aggredire (e magari pure per insidiare la titolarità di Calhanoglu), Dimarco se serve precisione sui calci piazzati, un punto di forza dei nerazzurri. Ecco: la convinzione di Inzaghi è che dietro questi cinque motivi ci sia benzina sufficiente per prendersi il derby prima e lo scudetto poi. E che nessun’altra squadra abbia tra le mani un mix così vincente. Ora la parola passa al campo: all’Inter serve una vittoria con una grande per lanciarsi definitivamente".