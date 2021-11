Inter a caccia di un attaccante: nei prossimi giorni assalto all’erede di Sanchez

Nel mirino dei dirigenti nerazzurri un giovane talento che potrebbe arrivare al posto del cileno ormai in partenza

In viale della Liberazione hanno in mente un'operazione in stile Lautaro, come sottolinea Calciomercato.com: "Proprio nei prossimi giorni, l’Inter avrà l’opportunità di guardarlo da vicino. Esponenti nerazzurri sono in Argentina anche per capire quali margini di manovra ci sono per un’eventuale trattativa. Su Julian Alvarez è vivo l’interesse di molti club europei, ma in Argentina si parla di una clausola rescissoria (circa 20 milioni) presente nel suo contratto, che non dovrebbe scatenare un’asta. Certo, sarà necessario convincere il calciatore con gli argomenti giusti. Proprio come ai tempi avvenne per Lautaro, che prima di accordarsi con l’Inter aveva già raggiunto l’intesa con l’Atletico Madrid. E neanche a farlo apposta, anche sull’attaccante del River c’è l’interesse dei Colchoneros.