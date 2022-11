GdS – Inter, verso l’Atalanta: Brozovic vuole una maglia dal 1’. Tutti i dubbi di Inzaghi

Marcelo Brozovic punta una maglia dal 1’ contro l’Atalanta: ecco tutti i ballottaggi di casa Inter secondo Gazzetta

Alessandro Cosattini

Marcelo Brozovic punta una maglia dal 1’ contro l’Atalanta. Dopo i due spezzoni consecutivi giocati post rientro, il croato spera di ritrovare posto dall'inizio in vista dei Mondiali. In seguito alla vittoria di ieri contro il Bologna, l’Inter ha già nel mirino l’ultima di campionato pre-sosta. Ecco tutte le possibili novità di formazione che ha in testa Simone Inzaghi per il match di domenica secondo Gazzetta.it.

Inter, Brozovic scalpita — “Salvo i tre fermi ai box destinati a rientrare il prossimo anno, vale a dire Lukaku, D’Ambrosio e Darmian, Inzaghi non avrà problemi di formazione per l’ultimo impegno ufficiale del 2022. Considerata la brillante prova contro i rossoblù, non è escluso che il tecnico decida di confermare lo stesso undici iniziale anche contro i bergamaschi, ma se esiste la possibilità di almeno uno o due ballottaggi. L’allenamento di domani darà senz’altro qualche indicazione in più in tale senso. In ogni caso, tutto lascia ipotizzare quantomeno il rientro di Brozovic dal primo minuto, con conseguente ritorno di Calhanoglu sul centro sinistra e il dirottamento di Mkhitaryan in panchina.

Gli altri dubbi — Il centrocampista croato sta tornando gradualmente, senza forzare eccessivamente per evitare ricadute fatali in chiave Mondiale. Ecco perché i 9’ contro la Juve e i 29’ contro il Bologna, utili per preparare al meglio uno scontro al vertice come quello di Bergamo. Nel frattempo l’Inter ha trovato in Calhanoglu un suo valido surrogato, ma adesso Brozo scalpita per riprendersi il suo posto in cabina di regia. Inzaghi valuterà come disegnare il centrocampo tra domani e sabato e altrettanto farà con la difesa, lì dove spera di tornare titolare un certo de Vrij. Anche qui si può parlare di ballottaggio, da vedere se con Acerbi (protagonista di una prova maiuscola col Bologna) o con Bastoni. Non dovrebbero esserci dubbi invece negli altri ruoli, anche se i buoni segnali lanciati da Gosens non sono passati inosservati. Da capire solo se Inzaghi se la sentirà di rinunciare a un Dimarco così. La certezza è in attacco, affidato ancora una volta alla DzeLa”, si legge.