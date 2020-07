Inter all’attacco: 2° posto ed Europa League. Col ritorno di Lautaro Conte può prendere tutto

Il gol è tornato, come forse pure la cattiveria dei tempi migliori. La splendida rete segnata ieri sera contro il Napoli a San Siro da Lautaro Martinez e la successiva esultanza polemica hanno fatto sorridere sotto i baffi Antonio Conte, che nella sfida spareggio tra Inter e Atalanta di sabato sera e nella campagna europea in Germania avrà bisogno del miglior Toro per poter ambire al raggiungimento dei traguardi rimasti.

Fin qui, le mancanze di Lautaro sono state compensate dalla crescita di Alexis Sanchez. Ma Conte non può che esultare di fronte al ‘ritorno’ del Toro. Perché avere lui, il cileno e l’onnipresente Lukaku al meglio è davvero un’arma in più per puntare ad alzare il trofeo europeo. Scrive Gazzetta.it:

“In Europa League servirà il miglior Lautaro, così come il miglior Sanchez. Il cileno è capace di sostituirsi a Lautaro ed Eriksen. Ovvio quindi che con tutti e tre gli attaccanti al meglio Conte sa che ha molte possibilità in più: al momento il titolare accanto a Romelu è il Niño Maravilla, ma se contro l’Atalanta Lautaro darà un’altra risposta convincente, allora tra una settimana a Gelsenkirchen avrà tanti dubbi in più“.

(Fonte: gazzetta.it)