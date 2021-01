Inter, un attaccante arriva a prescindere da Eriksen: lista ridotta a tre nomi

Inter dalla trasferta di Genova. Conferme, più che sorprese. Ai nerazzurri manca un’alternativa valida in attacco. Lo sottolinea anche TuttoSport nel focus di oggi: “ Sono arrivate indicazioni importanti per il mercato dell’dalla trasferta di Genova. Conferme, più che sorprese. Ai nerazzurri manca un’alternativa valida in attacco. Lo sottolinea anche TuttoSport nel focus di oggi: “ A prescindere da quanto accaduto a Sanchez, si è capito perché all’Inter serva un attaccante in più per completare la rosa. Basta infatti una banalissima contrattura a

Lukaku

per rendere la squadra meno letale in zona gol. Non è solo per caso se ieri l’unica rete l’abbia segnata un difensore (

De Vrij

) a fronte di un ruolino che, nelle ultime 13 gare giocate fuori casa aveva segnato una media di 2,5 gol a partita”.