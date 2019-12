Inter, attenta al Barça: nel mirino non solo Lautaro, Marotta alza le difese

Nel mercato di gennaio l’Inter cerca un centrocampista e l’obiettivo ormai dichiarato è Arturo Vidal del Barcellona. In estate, però, il club nerazzurro dovrà difendersi dall’offensiva blaugrana per due pilastri della squadra di Conte. È noto l’interesse dei catalani per Lautaro Martinez, ma il Toro non è l’unico giocatore dell’Inter sulla lista della spesa del Barça.

Nella prossima estate il Barcellona potrebbe rinnovare la rosa e gli uomini mercato degli spagnoli vogliono un centrocampista che si possa adattare al loro stile di gioco e hanno individuato in Stefano Sensi il rinforzo perfetto. Come rivela Sport ci sarebbero già stati dei contatti col centrocampista dell’Inter che è visto come un giocatore molto simile a Xavi.

L’interesse per Lautaro è sempre forte. Il prossimo anno il Barça rinnoverà il parco attaccanti e l’argentino è il primo nome, l’altro è Mallen del PSV. Anche se per Martinez il prezzo alto imposto dalla clausola spaventa un po’ i blaugrana. In attesa di capire cosa succederà per Vidal, l’Inter dovrà poi difendersi dagli attacchi del Barcellona.