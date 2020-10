Inter, attesa Sanchez: a Genova torna la LuLa. Sensi va in panchina, la regia tocca a Brozovic

Archiviata la partita di Champions, pareggiata col Borussia, l’Inter sta già preparando la prossima sfida. Domani sera i nerazzurri saranno in campo al Marassi contro il Genoa di Maran.

“Oggi Sanchez capirà l’entità del guaio muscolare all’adduttore destro che lo ha costretto al cambio in Champions. Ma è da escludere, anche nella migliore delle ipotesi, un suo impiego domani a Genova: l’attacco sarà formato da Lukaku e Lautaro”.

Maggiori possibilità di recupero rispetto al cileno sono invece quelle di Sensi, rimasto fuori due giorni fa solo per precauzione: il centrocampista dovrebbe andare in panchina. Poco spazio per il turnover a Marassi: a centrocampo può tornare titolare Brozovic. Resta ancora indisponibile Vecino: l’uruguaiano è di nuovo a Barcellona per completare il recupero”, si legge su La Gazzetta dello Sport.