FCIN1908 / Inter, giocano anche Carlos Augusto e Arnautovic: ecco tutta la formazione

Diverse novità per Simone Inzaghi rispetto al derby vinto 5-1 contro il Milan per l'esordio in Champions League. Contro la Real Sociedad, i cambi previsti nell'Inter saranno 5 secondo quanto appreso da FCIN1908.it: Pavard, de Vrij, Asllani, Carlos Augusto e Arnautovic .

In difesa pronti appunto il francese al posto di Darmian, de Vrij per Acerbi e Bastoni. A destra confermato Dumfries, come Barella e Mkhitaryan da mezzali; in cabina di regia Asllani per l'infortunato Calhanoglu, a sinistra la novità Carlos Augusto per Dimarco. Davanti c'è Arnautovic e non Thuram in coppia con Lautaro.