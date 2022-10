Verso Inter-Barcellona, CdS: “Inzaghi può cambiare quasi mezza squadra”

"Resistono, verso il Barcellona, i ballottaggi tra la corsia mancina - Gosens o Dimarco - e la difesa dove Acerbi e De Vrij si contendono un posto. Anche a destra, Inzaghi sceglierà alla vigilia: Dumfries e Darmian in corsa. Occhio pure alla regia interista, affidata contro la Roma ad Asllani: Mkhitaryan è in agguato, l'armeno insidia anche il posto di Calhanoglu. Torna - del resto è sempre successo in Europa finora - il rebus della porta dove Onana nutre buone speranze di giocare dall'inizio come spieghiamo a parte", commenta il Corriere dello Sport.