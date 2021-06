MD – Inter su Jordi Alba: primi contatti col Barça. I nerazzurri hanno una carta da giocare

Primi contatti con la dirigenza del Barça per il giocatore impegnato all'Europeo

Con gli addii di Young e quello probabile di Kolarov, l'Inter ha la necessità di intervenire sulla fascia sinistra. I nomi sulla lista della dirigenza nerazzurra sono quelli di Marcos Alonso ed Emerson Palmieri. Ma secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, l'Inter è vigile anche su Jordi Alba . Secondo il quotidiano spagnolo, ci sono già stati alcuni contatti con il Barcellona per sondare il terreno. Alba ha un contratto con il Barça fino al 2024 ed è un titolare fisso nella squadra di Koeman. Come ha chiarito il presidente Joan Laporta, l'intenzione del club è di dare vita a un nuovo ciclo e abbassare il monte ingaggi, tranne Messi e Ter Stegen, nessuno è sicuro di rimanere.

L' Inter, sapendo che per il club blaugrana sarà fondamentale tagliare alcuni big della rosa, ha deciso di provare l'affondo per Jordi Alba. Recentemente il giocatore affermato che la sua idea è quella di chiudere la carriera al Barça, ma il club nerazzurro ci vuole provare, soprattutto se non dovesse accettare una proposta al ribasso da Laporta. L'Inter ha in suo favore un regime fiscale agevolato per i giocatori che si trasferiscono in Italia grazie al Decreto Crescita. Inoltre il club nerazzurro vorrebbe includere dei giocatori nell'operazione.