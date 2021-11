Inter, buone notizie dall’allenamento dell’Italia: Barella è tornato in gruppo

Buone notizie dalla Nazionale per Nicolò Barella. Dopo due giorni di allenamenti a parte, il giocatore dell'Inter è tornato oggi in gruppo

Buone notizie dalla Nazionale per Nicolò Barella . Dopo due giorni di allenamenti a parte, il centrocampista dell'Inter è tornato oggi in gruppo: il fastidio al flessore accusato nel derby è superato. Ecco il report odierno dell'Italia in vista della sfida contro la Svizzera.

"Ultima seduta di allenamento a Coverciano per la Nazionale, che nel pomeriggio raggiungerà Roma a poco più di quarantotto ore dal match con la Svizzera in programma venerdì (ore 20.45, diretta su Rai 1 - arbitra l’inglese Taylor) allo Stadio Olimpico. Dopo le defezioni di Zaniolo, Pellegrini e Immobile, anche Giorgio Chiellini lascerà il ritiro per far rientro al club di appartenenza. All’allenamento hanno preso parte Gianluca Scamacca, convocato ieri da Mancini al posto di Immobile, e Nicolò Barella, che ieri era rimasto a riposo per sottoporsi alle cure necessarie dopo l’infortunio rimediato nel derby con il Milan", si legge.