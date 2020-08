Inter, Barella ha convinto tutti: pronto il rinnovo fino al 2025. E il bilancio ringrazia

Nicolò Barella ha ormai convinto tutti: arrivato a Milano la scorsa estate, furono in molti a storcere il naso di fronte alla cifra sborsata dall’Inter per acquistarlo dal Cagliari. Perplessità spazzate via a colpi di prestazioni super, ulteriormente lievitate in questa parte finale di stagione. Titolare inamovibile per Conte e idolo dei tifosi nerazzurri, tanto che la dirigenza interista è ora pronta a blindarlo ulteriormente: secondo il Corriere dello Sport, a fine stagione verrà ufficializzato il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2025.

RINNOVO – “Insomma, al netto delle sofferenze iniziali, Barella non ha sofferto il salto da Cagliari a San Siro. E così a fine stagione il suo ottimo rendimento troverà un riconoscimento nel rinnovo del contratto. In realtà era già previsto che, in base a certi numeri, ci sarebbe stato un adeguamento e quelli che ha messo insieme l’ex-rossoblù sono sotto gli occhi di tutti: 40 presenze complessive e 4 gol, distribuiti in tutte le competizioni“.

VANTAGGI – “Allungare fino al 2025 il vincolo del centrocampista darà un piccolo beneficio anche al club nerazzurro, visto che così verrà abbassata la quota di ammortamento, comunque significativa poiché, contando i bonus raggiunti al 31 marzo, il costo del suo cartellino (già riscattato) ammonta a 40,5 milioni di euro“.