Inter, il dejavu fastidioso preso a bastonate: superato il primo tagliando 2022

L'analisi di Fcinter1908.it sulla gara vinta dai nerazzurri ieri sera al Meazza contro la Lazio

La congiunzione astrale particolarmente sfavorevole della gara d'andata era ancora ricordo vivido nell'ambiente intero. All'ottavo turno l'Inter si era arresa in casa della Lazio con l'impotenza di chi avverte di essere inciampato in una giornata no. La dea bendata aveva voltato le spalle ai nerazzurri, che - ad onor del vero - ci misero del loro per gettare alle ortiche una gara dominata in lungo e in largo per più di un'ora. Ma alcuni meccanismi andavano ancora oleati e il feeling con l'allenatore affinato con il lavoro certosino che ha portato ai fantastici risultati di questo periodo.