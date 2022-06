L’Inter blinda Bastoni: niente addio, sì a rinnovo e adeguamento. Cifre e tempi

Il club nerazzurro prepara un nuovo contratto per il difensore della Nazionale: se ne parlerà a fine mercato

Un anno fa, dopo la vittoria dello Scudetto, fu il primo a prolungare il contratto con l' Inter spostando la scadenza dal 2023 al 2024 con adeguamento dell'ingaggio da 1,5 a 2,8 milioni di euro. Circa 365 giorni dopo, Alessandro Bastoni è diventato intoccabile dell'Inter ed erede di Chiellini nell'Italia, oltre a incedibile per la società di Viale della Liberazione.

Come sottolinea Tuttosport, il difensore classe 1999 sembrava il giocatore destinato a finire sull’altare dei sacrificati dopo il corteggiamento di Tottenham , i due club di Manchester e il Chelsea .

Inzaghi ha chiesto di blindarlo, dando, a malincuore, il via libera per Skriniar, più 'anziano' dell’amico e soprattutto più facile da sostituire, per lo meno a livello tattico.