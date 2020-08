Inter-Leverkusen, la probabile: Conte conferma la formazione anti-Getafe. Un solo dubbio

Ci vorrà la migliore Inter possibile per battere il Bayer Leverkusen e raggiungere la semifinale di Europa League. Antonio Conte è intenzionato a confermare lo stesso undici che ha battuto il Getafe con Handanovic in porta. In difesa Godin favorito su Skriniar, de Vrij e Bastoni. L’unico dubbio del tecnico nerazzurro riguarda la corsia di destra con D’Ambrosio in vantaggio su Candreva e Moses. Brozovic, Barella e Gagliardini a centrocampo, Young a sinistra. Coppia d’attacco formata da Lukaku-Lautaro.

(Sky Sport)