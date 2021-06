L’Inter vuole blindare Barella: i tempi e le cifre. Ecco la promessa fatta a Nicolò

In casa Inter una delle priorità è blindare il centrocampista nerazzurro

Cessioni ma anche rinnovi. L'Inter è al lavoro per blindare due gioielli: Nicolò Barella e Lautaro Martinez . Del rinnovo del Toro se ne parla da mesi, trattativa bene avviata, poi il giocatore cambia agente e bisogna ripartire da capo. Per quanto riguarda il centrocampista, la Gazzetta dello Sport sottolinea che "vuole l’Inter e l’Inter vuole Barella. Al momento della firma, a Barella fu fatta una promessa di un adeguamento, in caso di prestazioni positive. Ora Nicolò si aspetta che quella promessa venga onorata".

"Bisognerà pazientare ancora un po’. Dopo l’Europeo però si potrà già cominciare a discutere. C’è il rischio che altre buone prestazioni stimolino offerte provenienti da altri club? Relativamente, in fondo Barella non ha certo bisogno di confermarsi ad alti livelli. Quale può essere il possibile punto di caduta della trattativa? La premessa vale per tutti: la pandemia ha evidentemente spostato i parametri di riferimento, li ha abbassati. In sede di trattativa la cosa non potrà non pesare. Ma è assai probabile che l’Inter possa offrire al centrocampista un accordo da 4 milioni di parte fissa a salire, oltre ai soliti bonus a condire".