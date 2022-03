Repubblica – L’Inter blinda Inzaghi. Sul mercato idee chiare: ecco gli obiettivi

1 di 2

MERCATO

Sette punti nelle ultime sette partite, hanno sollevato qualche dubbio su Simone Inzaghi. Insieme alla squadra, il tecnico nerazzurro è finito sul banco degli imputati per un mese e mezzo che è costato il primo posto. "L'obiettivo minimo di inizio stagione era la qualificazione in Champions e quello resta, nel patto stretto fra allenatore e club. Certo la performance da record dell'autunno scorso ha molto alzato l'asticella delle aspettative e ora, dentro e fuori dalla Pinetina, è chiaro a tutti che si gioca per la seconda stella", sottolinea la Repubblica.

"Da qui alla fine del campionato per l'Inter mancano nove partite, compresa quella col Bologna. In palio ci sono 27 punti, contro avversarie con cui all'andata la squadra di Inzaghi ne ha raccolti 23. Visto il momento di forma, ripetersi potrebbe essere molto complicato. Ma non è impossibile. La prima prova, e la più importante, sarà domenica 3 aprile alle 20:45 contro la Juventus a Torino".

"Per riuscire nell'impresa, perché di questo ormai si tratta, Simone Inzaghi deve aggiustare quel che non va. Salvo cataclismi, lo stop restituirà alla squadra Marcelo Brozovic. Altra cosa da sistemare: la testa. E qui la questione si fa più complicata. È ora compito dell'allenatore restituire voglia e fiducia a un gruppo in cui non mancano gli scontenti. Fra tutti, i tre sudamericani che pensano di meritare posti da titolari: Vidal, Sanchez e Vecino".