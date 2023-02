Inter-Bologna, la probabile: Barella fa posto a Brozovic. LuLa davanti, novità in difesa

L'Inter scenderà in campo alle 12.30 in casa del Bologna, mister Inzaghi pensa a qualche cambio di formazione per la gara contro i rossoblù

Andrea Della Sala

Dopo l'importante vittoria europea contro il Porto, l'Inter scenderà oggi in campo in casa del Bologna. Inzaghi deve fare i conti con qualche assenza, nella serata di ieri la notizia dell'assenza di Skriniar e Dimarco. In difesa dovrebbe giocare De Vrij come centrale con Darmian e Bastoni al suo fianco.

In mediana il grande dubbio di Inzaghi: per fare posto a Brozovic dovrebbe riposare Barella. Il croato si piazzerebbe in regia con Mkhitaryan e Calhanoglu al suo fianco. Ma la scelta ancora non è stata comunicata alla squadra e Barella rimane in corsa per un posto fino all'ultimo.

In attacco pochi dubbi con Lautaro confermatissimo, al suo fianco l'eroe di Champions Romelu Lukaku. Sulle corsie Dumfries e Gosens dovrebbero essere i prescelti di Inzaghi.

