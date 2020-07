Non bisogna abbassare la guardia. È stato chiaro Antonio Conte alla vigilia di Inter-Bologna. L’allenatore recupera Brozovic anche se con molta probabilità il croato partirà dalla panchina. In difesa possibile chance dal primo minuto per Diego Godin. A destra torna Candreva, mentre a sinistra spazio a Biraghi. In attacco il ritorno della coppia Lautaro-Lukaku con Eriksen che agirà alle spalle.

(Sky Sport)