Inter-Borussia, Sensi e Brozovic con il gruppo: Conte prepara l’undici Champions

Stefano Sensi e Marcelo Brozovic, leggermente affaticati, hanno regolarmente svolto l’allenamento pre-Champions con il gruppo. I due nerazzurri saranno a disposizione di Antonio Conte per l’esordio contro il Borussia Monchengladbach.

Ma al momento i favoriti per il ruolo di centrocampisti centrali sono sempre Arturo Vidal e Nicolò Barella.

Sulla trequarti, possibile il rilancio di Christian Eriksen dal primo minuto mentre in difesa Antonio Conte ha spiegato in conferenza stampa di non considerare pronto Alessandro Bastoni. Inevitabile, quindi, la conferma del terzetto visto nel derby.

In gruppo anche Nainggolan e Bastoni, recuperati dal Covid.