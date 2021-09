Inter, Bremer più di un’idea per il futuro: “Colpo programmato, c’è il prezzo”

Un nome nuovo per i nerazzurri, seguito da vicino dai dirigenti per il presente ma soprattutto per il futuro: quanto chiede il Torino

Alessandro Cosattini

Un nome nuovo per l’Inter in chiave mercato, tra presente e soprattutto futuro. La finestra estiva di mercato è da poco terminata, ma i dirigenti nerazzurri stanno già pensando alla prossima invernale e in generale al futuro. Sul taccuino del duo Marotta-Ausilio spunta un profilo nuovo, svelato da Calciomercato.com: Gleison Bremer.

Da tempo nel mirino dell’Inter, il difensore classe 1997 è molto apprezzato dagli osservatori del club. Come si legge su CM, “il contratto di Bremer scadrà nel giugno del 2023, per il Torino la sua valutazione si aggira tra gli 8 e i 10 milioni di euro. L’Inter ci sta pensando seriamente e per questo motivo lo farà seguire costantemente da qui a fine anno, per comprendere a pieno quelli che saranno i miglioramenti di questo difensore, che piace tantissimo per il potenziale che potrà esprimere in futuro. Un colpo programmato, perché l’anno prossimo l’Inter dovrà sicuramente piazzare qualche colpo in difesa, un reparto che vedrà sicuramente partire sia Ranocchia che Kolarov. Bremer è più di un’idea”. L’Inter ci pensa, valutazioni in corso da parte dei dirigenti nerazzurri sull’ex Atletico Mineiro, che fin qui ha realizzato un gol in 2 partite di campionato disputate.

(Fonte: Calciomercato.com)