Inter-Bremer, non per forza Skriniar: “Il club vuole sbloccarlo dopo questa cessione”

La prossima settimana sarà, di nuovo, molto fitta di impegni in casa Inter. Sono infatti previsti gli annunci ufficiali di André Onana e Henrikh Mkhitaryan, così come le visite mediche di Raoul Bellanova. Poi la dirigenza, scrive il Corriere dello Sport, proverà a tornare sugli obiettivi prestabiliti: "Per gli altri movimenti in entrata, occorrerà necessariamente mettere a segno le prime cessioni. È vero che Bremer non è legato all’uscita di Skriniar, dal punto di vista tecnico, ma lo è dal punto di vista finanziario. Da capire, eventualmente, se la situazione si possa sbloccare - con il brasiliano c’è un accordo dallo scorso gennaio - anche con la partenza di Pinamonti, per cui continuano ad essere in ballo Atalanta e Monza".