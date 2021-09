Inter-Brozovic, arriva la svolta? “Marcelo ha comunicato al club la sua decisione”

In viale della Liberazione proveranno ad affrettare i tempi sul rinnovo per giungere all’attesissima fumata bianca

La gara di ieri ha dimostrato ancora una volta, come se ce ne fosse bisogno, quanto Marcelo Brozovic sia imprescindibile per questa Inter. Il numero 77 è il leader assoluto del centrocampo e se gira lui gira tutta la squadra. Ecco perché, come riporta Calciomercato.com, il club sta accelerando per chiudere il rinnovo di contratto il prima possibile: "La prestazione del croato è stata perfetta: interdizione, capovolgimenti di fronte, raddoppi, un gol sfiorato e anche un bell’assist. A un regista come lui non si può chiedere di più ed è per questo motivo che in viale della Liberazione proveranno ad affrettare i tempi per giungere all’attesissima fumata bianca per il rinnovo di contratto.