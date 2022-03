Inter, Brozovic con la Fiorentina? Sì, ecco il piano per averlo al 100%

Il piano per averlo nell'anticipo di sabato contro la Fiorentina è tanto semplice quanto simile a quello della settimana scorsa

Dopo riscaldamento e torello, Brozo ha provato a forzare avvertendo ancora qualche fastidio e sentendosi imballato. Può essere che la parte fosse ancora intossicata e che ci sia un minimo edema sfuggito all'esame strumentale. Al momento non sono previsti nuovi test, quelli si fanno quando la situazione peggiora e non è questo il caso. Il piano per averlo nell'anticipo di sabato contro la Fiorentina (squadra che all'andata per 45' mise in grande difficoltà i nerazzurri) è tanto semplice quanto simile a quello della settimana scorsa. Col vantaggio che ora c'è più tempo per smaltire il fastidio. Oggi Epic ha riposato come tutti i compagni.