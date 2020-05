Gds – Inter, con Conte caccia ai fenomeni del 2010. Da Mou a Milito-Eto’o: tutti i confronti

Maggio è un mese che per l’Inter e i suoi tifosi ha un sapore molto speciale. Ci sono state delusioni, è vero, ma è anche uno dei periodi più belli per la memoria nerazzurra: nel 2010 la squadra di Jose Mourinho ha scritto infatti la storia del calcio italiano ed europeo conquistando i tre maggiori trofei nell’arco di neanche 20 giorni. Dopo quel miracolo sportivo, l’Inter è precipitata in un periodo magro di vittorie: ma con l’arrivo di Antonio Conte, l’obiettivo è quello di tornare ad alzare una coppa e di farlo nel più breve tempo possibile. Ecco perché La Gazzetta dello Sport pone un confronto ad oggi impari, in futuro chissà: l’Inter del Triplete contro l’Inter di oggi, che hanno in comune la fame di vittoria e un allenatore dal palmares più che vincente.

