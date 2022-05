Inter, caccia all’ottava Coppa Italia: gioie e dolori nelle precedenti 13 finali

Quella di mercoledì sera sarà la quattordicesima finale di Coppa Italia per l'Inter. Il bilancio è quasi in equilibrio: 7 vittorie e 6 sconfitte. Quello contro la Juventus, prossimo avversario, è decisamente negativo: con i bianconeri sono arrivate 2 delusioni in altrettanti confronti, che risalgono però al 1959 e al 1965. Questi, invece, i precedenti vincenti dei nerazzurri nelle finali della coppa nazionale.