Inter-Cagliari, non solo Nandez: nodo formula per Nainggolan. Satriano…

L'aggiornamento anche sugli altri nomi che riguardano l'asse tra i nerazzurri e i sardi

Proseguono i dialoghi tra Inter e Cagliari su più fronti. Oltre a Nandez, i due club discutono infatti anche su altri nomi. Spiega il Corriere dello Sport: "L'Inter è da tempo disposta a ragionare sia con il Cagliari, perché in caso di prestito non farebbe una minusvalenza secca a bilancio, sia con il giocatore, per quel che riguarda risoluzione con buonuscita. Anche in questo caso è tutta una questione di cifre. Nell'eventuale doppio affare non rientrerà Satriano (neppure in prestito) perché l'idea è mandarlo in prestito in una formazione che gli garantisca un discreto minutaggio, cosa che in rossoblù non avrebbe, oppure tenerlo in rosa".