Inter-Cagliari, domani nuovo incontro: i due club hanno fretta su Nandez e Nainggolan

Fissato un summit per accelerare ulteriormente e provare a definire il doppio affare tra i due club

Inter e Cagliari si ritroveranno domani al tavolo delle trattative per provare a sterzare definitivamente sui due nomi dei quali si continua a discutere: Nandez in nerazzurro e Nainggolan in rossoblù. Gianluca Di Marzio, attraverso il suo sito, spiega: "Domani ci sarà un incontro tra le parti per provare a raggiungere l'intesa per entrambe le trattative, con il Cagliari che ha una forte urgenza di rinforzare il centrocampo dopo l'infortunio di Rog. Il tema Nandez è quello che interessa maggiormente l'Inter. Sul fronte entrate è una delle priorità, anche perché con la sua duttilità potrebbe rappresentare un importante rinforzo sia per il centrocampo, che eventualmente per la fascia".