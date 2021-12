Inter-Cagliari, probabile formazione: torna De Vrij. Dumfries recuperato. Chance Sanchez

Le possibili scelte di Simone Inzaghi in vista della gara contro il Cagliari

Approfittare del pareggio del Milan per prendersi il primo posto. Contro il Cagliari, l'Inter è chiamata a dare risposte importanti dopo lo stop in Champions. Contro i sardi ritorna Stefan De Vrij al centro della difesa, ai lati dell'olandese Skriniar e Bastoni .

Dopo aver lasciato anzitempo la gara del Bernabeu per un problema fisico, Dumfries recupera e si prende una maglia da titolare. A sinistra possibile riposo per Perisic con Dimarco in vantaggio. Completano il centrocampo Barella, Brozovic e Calhanoglu. In attacco chance importante per Sanchez che affiancherà Lautaro Martinez. turno di riposo per Edin Dzeko.