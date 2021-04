Inter-Cagliari, qualche dubbio per Conte: Sanchez scalza Lautaro, rischia Hakimi

Le probabili scelte di Antonio Conte in vista della sfida tra la sua Inter e il Cagliari, in programma domani alle 12:30 a San Siro

Alessandro De Felice

Archiviato il successo di misura contro il Sassuolo, per l'Inter di Antonio Conte è già tempo di vigilia. Domani, nel 'lunch match' delle 12:30, la squadra nerazzurra affronterà il Cagliari a San Siro con l'obiettivo di centrare l'undicesimo successo di fila in Serie A. Qualche dubbio di formazione per Conte, che non ha ancora deciso l'undici da schierare dal primo minuto nel match di domani.

La squalifica di Nicolò Barella spalanca le porte verso una maglia da titolare a Stefano Sensi, che si candida a 173 giorni dall'ultima volta a un posto dal 1'. Ma quella dell'ex Sassuolo potrebbe non essere l'unica novità nella formazione dell'Inter, che dovrà fare ancora a meno di Aleksandar Kolarov e Ivan Perisic. I due, come riferito da Sky Sport, oggi si sono allenati ancora a parte alla Pinetina e non saranno a disposizione.

Nelle ultime ore, Alexis Sanchez ha superato Lautaro Martinez nel ballottaggio per un posto accanto a Romelu Lukaku in attacco. A centrocampo spazio a Eriksen e Brozovic - che torna dopo la squalifica - insieme a Sensi, mentre si ricompone il trio di difesa titolare con Bastoni che rientra accanto a De Vrij e Skriniar. Un'altra novità potrebbe essere l'impiego di Darmian a destra al posto di Hakimi, con Young - autore dell'assist dell'1-0 a Lukaku contro il Sassuolo - dall'altra parte.

Poco più di 16 ore per Conte per decidere. Poi sarà tempo di tornare in campo. Sarà tempo di Inter-Cagliari.