Inter, il calendario può dare una mano. E per Conte c’è un’altra conferma

I nerazzurri, primi in classifica, affronteranno Parma, Atalanta, Torino e Sassuolo prima della sosta per le Nazionali

Un ulteriore slancio potrebbe arrivare dal calendario che, fino alla sosta per le Nazionali (in programma dal 22 al 30 marzo), presenta sfide tutt'altro che proibitive per l'Inter, quanto meno sulla carta. Repubblica guarda già ai prossimi impegni: "Da qui alla pausa per le nazionali, i nerazzurri dovranno incontrare il Parma giovedì, l'Atalanta, il Torino e il Sassuolo. Tutte gare sulla carta potabili, tranne forse quella a San Siro dell'8 marzo con la Dea".

"I numeri della cavalcata interista confermano, anche oltre l'evidenza, la potenza del gruppo a disposizione di Conte. Mentre la Juve deve fare a meno di Morata, Dybala, Arthur, Chiellini e Bonucci, l'Inter ha a disposizione l'intera rosa. Il Meazza, dove a inizio stagione la squadra faticava, è divenuto un alleato: battendo ieri 3-0 il Genoa - che considerandosi sconfitta in partenza ha risparmiato per il derby Criscito, Destro, Badelj e Masiello – l'Inter ha raggiunto 9 vittorie di fila. Non succedeva dal maggio 2011. Delle ultime sette gare ne ha vinte 6, segnando 17 gol e subendone uno: la punizione deviata di Milinkovic con la Lazio. Le reti in campionato salgono a 60, come non succedeva a questo punto della stagione dal 1950/51".