Inter, è certo: arriva il vice Brozovic. Ecco i 6 candidati sul mercato

Leandro Paredes - Il centrocampista argentino, seguito da anni dall'amministratore delegato Giuseppe Marotta, ha un anno di contratto con il Paris Saint-Germain e quindi potrebbe lasciare la Francia per una cifra contenuta che si stima attorno ai 15 milioni di euro. L'ex Empoli e Roma ha il vantaggio di essere versatile, impiegabile sia come regista al posto di Marcelo Brozovic che come mezz'ala: certo non arriverebbe all'Inter per fare il panchinaro, ma per entrare in una rosa di quattro centrocampisti titolari per tre posti, da ruotare di volta in volta.